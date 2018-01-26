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Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в 2017 г выросла на 21%


Мировая экономика
  • #Пекин
    © AFP, Stringer

ПЕКИН, 26 янв - ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении до 7,51 триллиона юаней (1,18 триллиона долларов), что стало лучшим показателем с 2012 года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро страны.

По сравнению с 2016 годом показатели темпов роста прибыли ускорились на 12,5 процентных пункта.

Прибыль предприятий, занятых в добывающей промышленности, в 2017 году оказалась в 2,6 раз больше, чем в 2016 году и достигла цифры в 458,6 миллиардов юаней (72,4 миллиарда долларов); прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 18,2% и составила 6,65 триллиона юаней (1,05 триллиона долларов), а прибыль компаний, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизилась на 10,7% по сравнению с 2016 годом.

В общей сложности в 37 из 41 отрасли промышленности доходы выросли, в трех – сократились, и в одной отрасли остались на том же уровне, что и в 2016 году.

Также, согласно подсчетам государственного статистического бюро, прибыль государственных предприятий Китая за 2017 год составила 1,66 триллиона юаней (263,02 миллиарда долларов), что на 45,1% выше показателя 2016 года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 23,5%, а частных — на 11,7%.

Отдельно в декабре 2017 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая составила 824,1 миллиарда юаней (130,1 миллиарда долларов), показав прирост на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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