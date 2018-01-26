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Рогозин: выпуск гражданской продукции - часть "мобилизационной экономики"


МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал производство гражданской продукции на оборонных предприятиях в рамках диверсификации "элементом мобилизационной экономики".

"Мы не собираемся останавливать военное производство. Мы просто это производство расширяем до уровня, когда будет производиться и военная продукция, и продукция двойного назначения, и гражданская продукция", - сказал он интервью изданию "Газета.ру".

Вице-премьер отметил, что "производство гражданской продукции одновременно является неким элементом мобилизационной экономики".

"То есть если наступит особый период, то за счет налаженного выпуска гражданской продукции можно будет быстро, реверсом, вернуть все это на рельсы производства оборонной продукции", - пояснил Рогозин.

По его словам, таким образом можно будет "быстро нарастить объемы производства в условиях военного времени", что "очень важно".

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