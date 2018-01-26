Изменение полетной программы Anex Tour не отразится на туристах - Ростуризм

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Замена туроператором Anex Tour авиаперевозчика "Россия" на авиаперевозчика Azur Air в связи с завершением новогодней полетной программы не отразится на туристах, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Федеральное агентство по туризму и Росавиация провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов в Мексику. В нем приняли участие представители туроператоров Anex Tour и "Библио глобус", авиакомпаний "Россия" и Azur Air, а также ассоциации "Турпомощь".

Ростуризм информировал, что проблемная ситуация, которая была связана со спором между хозяйствующими субъектами и могла повлечь за собой ущерб правам и законным интересам туристов, продолжается с 11 января, о чем ни одна вовлеченных в нее сторон не уведомила ни Ростуризм, ни Росавиацию.

По результатам совещания были приняты следующие решения. Туристы туроператора Anex Tour, которые должны вылетать 27 января в 3:00 из Москвы в Канкун (Мексика) рейсом авиакомпании "Россия" 5881 из аэропорта "Внуково", полетят рейсом авиакомпании Azur Air 111 из "Домодедово". Точное время вылета будет сообщено туристам туроператором и авиакомпанией. Туристы, находящиеся на отдыхе в Канкуне, вылетят в Россию вовремя ранее запланированными рейсами авиакомпании "Россия".

Собеседник агентства пояснил, что в связи с завершением новогодней полетной программы туроператора Anex Tour и авиакомпании "Россия" возникла сложность, связанная с переходом туроператора на другого авиаперевозчика. По его словам, сложности возникли потому, что в Мексике существуют авиационные правила, согласно которым вывозить туристов должна та авиакомпания, которая их завозила.

"Напряженность, которая возникла, была вызвана желанием делать комбинированные программы на разных авиаперевозчиках. Со стороны России никаких проблем не возникает, но со стороны Мексики есть ограничения для таких комбинированных туров. Росавиация содействует получению разрешения на новую программу Azur Air с Anex Tour. При этом можно быть уверенными, что туристам в этой ситуации ничего не угрожает", - прокомментировал ситуацию Горин.