Рогозин назвал три важных направления для диверсификации в российском ОПК

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал три важных направления, на которые ориентируется российский оборонно-промышленный комплекс в рамках диверсификации, это создание продукции для топливно-энергетического комплекса, медицинское оборудование, а также бытовая техника и телекоммуникационное оборудование.

"Есть три важных направления, на которые мы сейчас ориентируем оборонно-промышленный комплекс. Первое — это создание продукции для нашего топливно-энергетического комплекса. Ведь он находится сегодня под санкциями и не может получать то, что всегда получал беспроблемно, к примеру, различного рода газоперекачивающие станции", - заявил Рогозин в интервью изданию "Газета.ру".

По его словам, в рамках новых проектов по сжижению газа требуется огромное количество разного рода оборудования.

"Это рынок емкостью в десятки миллиардов долларов. Соответственно, всю эту продукцию легко можно производить на предприятиях российского двигателестроения. Или авиационного, или на предприятиях ракетного двигателестроения. И это уже делается", - отметил вице-премьер.

Вторым направлением, по его словам, является медицинское оборудование, которого ежегодно в Россию ввозится на 350 миллиардов рублей. По мнению Рогозина, все, что ввозится, могло бы производиться на российских машиностроительных предприятиях, и это начинает происходить в настоящий момент.

"Заказ на медицинское оборудование, а это, повторю, огромные деньги — 350 миллиардов рублей — надо консолидировать, разложить по полочкам, по конкретной номенклатуре, и сформировать этот заказ для тех предприятий, которые могут это оборудование изготавливать. Прежде всего, это предприятия российского приборостроения. Это и тот же самый Ростех, это Роскосмос, Росатом. И мы вполне можем освоить этот большой рынок", - отметил Рогозин.

Третьим направлением, по словам Рогозина, является телекоммуникационное оборудование, бытовая техника, в том числе телефоны, радиоприемники, телевизоры, компьютеры. Он отметил, что на этом огромном рынке Россия сегодня представлена "всего лишь чуть более чем 5% оборудования".

"Чтобы этот рынок освоить, я считаю, необходимо обязательно проводить политику офсетных соглашений. То есть если кто-то хочет у нас продавать свою технику, то он должен постепенно локализовать производство этой техники на нашей территории. Так, как это делали в свое время в Китае. Они за счет локализации фактически сформировали свои собственные отрасли промышленности. Так надо делать и нам", - сказал Рогозин.

По его мнению, российская сторона хочет получить собственное телекоммуникационное оборудование, которому можно доверять, что можно "сделать за счет связанных контрактов".