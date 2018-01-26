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Москва оставляет за собой право ответа на новые санкции США - МИД РФ


МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел РФ заявило, что если власти США, расширяя санкции против Москвы, предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, российская сторона оставляет за собой право на ответ.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ", - говорится в комментарии департамента и печати МИД России.

В ведомстве также отметили, что в Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что Россию можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов.

В пятницу США ввели новые санкции из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошли 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ.

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