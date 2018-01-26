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Вице-спикер парламента Крыма оценил последствия новых санкций США


СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв /ПРАЙМ/, Виктор Лященко. Санкционная политика США не сможет сдержать развитие Крыма, заявил вице-спикер парламента региона Ремзи Ильясов.

Минфин США в пятницу ввел санкции против десяти министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. В поступившем в РИА Новости пресс-релизе Минфина США, в частности, говорится, что санкции "подчеркивают оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное отвержение признать их попытки аннексии полуострова".

"США не смогут остановить санкциями развитие Крыма. Полуостров развивается и санкции тому не помеха. В Крыму растет благосостояние населения, магазины у нас полны продуктов, у нас все в достатке. Крымом интересуются иностранные инвесторы, здесь строятся масштабные инфраструктурные проекты. Санкции больше рассчитаны на моральное, психологическое давление", - сказал РИА Новости Ильясов.

По его мнению, США санкционной политикой преследуют лишь свои "меркантильные экономические и геополитические интересы".

"Эти санкции не подкреплены принципиально обоснованными позициями. Задача одна – заполучить как можно больший контроль над мировыми рынками и ресурсами, прикрываясь свободой слова и принципами демократии", - подчеркнул Ильясов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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