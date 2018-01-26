Власти США вынесли отрицательное решение по иску Boeing против канадской Bombardier

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Комиссия США по международной торговле (USITC) постановила, что действия канадской авиастроительной компании Bombardier не вредят американской авиационной индустрии.

Boeing весной обвинил Bombardier в том, что та выиграла заказ авиакомпании Delta, предложив ей самолеты C-Series по "абсурдно низкой" цене. Американский концерн также обвинил конкурента в получении субсидий за счет налогоплательщиков. Власти США начали расследование. Минторг США принял промежуточное решение, сообщив, что США могут увеличить пошлину на импорт самолетов Bombardier до 219% в качестве компенсации за незаконное занижение компанией цен на американском рынке.

"Решение Комиссии США по международной торговле после финальной стадии антидемпингового расследования и расследования по поводу компенсационных пошлин в отношении канадского гражданского самолета вместимостью 100-150 мест является отрицательным", - говорится в заявлении USITC.

Согласно заключению комиссии, канадские самолеты "не наносят ущерб американской индустрии".