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Мэй приветствует решение США в отношении дела канадской Bombardier


Мировая экономика

МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Британский премьер-министр Тереза Мэй поприветствовала решение США касательно канадской авиастроительной компании Bombardier.

"Я приветствую данное решение, это хорошие новости для британской промышленности. Bombardier и новаторский персонал играют важнейшую роль в экономике Северной Ирландии", - сказала она.

Ранее Комиссия США по международной торговле (USITC) постановила, что действия канадской Bombardier не вредят американской авиационной индустрии.

В Северной Ирландии работает завод Bombardier, где заняты около 4,2 тысячи человек.

Boeing весной обвинил Bombardier в том, что та выиграла заказ авиакомпании Delta, предложив ей самолеты C-Series по "абсурдно низкой" цене. Американский концерн также обвинил конкурента в получении субсидий за счет налогоплательщиков. Власти США начали расследование. Минторг США принял промежуточное решение, сообщив, что США могут увеличить пошлину на импорт самолетов Bombardier до 219% в качестве компенсации за незаконное занижение компанией цен на американском рынке.

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