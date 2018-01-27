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Три основных индекса США закрылись на рекордном уровне


Мировая экономика

МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу обновили рекорды на фоне финансовых отчетов компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,85%, до 26616,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,28%, до 7505,77 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,18%, до 2872,87пункта.

Intel сообщила об убытке в четвертом квартале в размере 687 миллионов долларов против прибыли годом ранее, объяснив это выплатой, связанной с принятием налоговой реформы США. Сумма этого вычета составляет 5,4 миллиарда долларов. Без учета этой суммы разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks SBUX по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года выросла в три раза, до 2,25 миллиарда долларов, или 1,57 доллара на акцию.

В целом среди компаний индекса S&P 500, которые опубликовали свои отчетности с утра пятницы, 77% фирм продемонстрировали данные по чистой прибыли, которые оказались выше прогнозов, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные FactSet.

Между тем, реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 2,6% в годовом выражении против прогноза в 3%, замедлившись с индикатора третьего квартала в 3,2%.

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