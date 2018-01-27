FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Британия сохранит действие торговых норм ЕС на переходный период после Brexit


Мировая экономика

ЛОНДОН, 27 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Правила и нормы регулирования торговли Евросоюза будут действовать в Британии во время двухлетнего переходного периода после Brexit, говорится в открытом письме членов британского правительства представителям бизнеса, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Письмо подписали глава минфина Соединенного Королевства Филип Хаммонд, министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр по вопросам бизнеса Грег Кларк.

"Для того, чтобы наши условия торговли оставались неизменными во время переходного периода, необходимо чтобы в их основе была существующая в ЕС структура норм и регулирования. Чтобы эти общие правила работали эффективно, необходимо, чтобы их продолжали соблюдать обе стороны. Мы продлим действие этих норм на время переходного периода", - отмечается в документе.

Британские чиновники признают, что для сохранения предлагаемого режима потребуется "добрая воля и желание сохранения партнерства в будущем", однако отмечают, что было бы правильным дать представителям бизнеса чувство уверенности в завтрашнем дне и сделать все для предотвращения сбоев и перерывов в торговом сотрудничестве.

"Бизнесу не следует беспокоиться о вероятности выпасть из сферы деятельности на этот период. Мы намерены сохранить действующие договоренности (о торговле с ЕС - ред.) в разных сферах – от поставок товаров до сельского хозяйства, от малого бизнеса до крупного. Мы будем способны торговать с ЕС также, как это происходит и сейчас", - говорится в письме.

Министры обещают договориться с ЕС и по вопросам заключения соглашений о свободной торговле со странами Европы.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ