Британия сохранит действие торговых норм ЕС на переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 27 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Правила и нормы регулирования торговли Евросоюза будут действовать в Британии во время двухлетнего переходного периода после Brexit, говорится в открытом письме членов британского правительства представителям бизнеса, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Письмо подписали глава минфина Соединенного Королевства Филип Хаммонд, министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр по вопросам бизнеса Грег Кларк.

"Для того, чтобы наши условия торговли оставались неизменными во время переходного периода, необходимо чтобы в их основе была существующая в ЕС структура норм и регулирования. Чтобы эти общие правила работали эффективно, необходимо, чтобы их продолжали соблюдать обе стороны. Мы продлим действие этих норм на время переходного периода", - отмечается в документе.

Британские чиновники признают, что для сохранения предлагаемого режима потребуется "добрая воля и желание сохранения партнерства в будущем", однако отмечают, что было бы правильным дать представителям бизнеса чувство уверенности в завтрашнем дне и сделать все для предотвращения сбоев и перерывов в торговом сотрудничестве.

"Бизнесу не следует беспокоиться о вероятности выпасть из сферы деятельности на этот период. Мы намерены сохранить действующие договоренности (о торговле с ЕС - ред.) в разных сферах – от поставок товаров до сельского хозяйства, от малого бизнеса до крупного. Мы будем способны торговать с ЕС также, как это происходит и сейчас", - говорится в письме.

Министры обещают договориться с ЕС и по вопросам заключения соглашений о свободной торговле со странами Европы.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.