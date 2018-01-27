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Японская Coincheck подтвердила кражу с биржи $527 млн


Мировая экономика

ТОКИО, 27 янв - ПРАЙМ. Злоумышленники украли со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck криптовалюту NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен или 527 миллионам долларов, об этом на пресс-конференции сообщили представители биржи.

В пятницу сообщалось, что Coincheck остановила торги альтернативными криптовалютами после сообщений СМИ о выводе с биржи порядка 723 миллионов долларов с кошельков пользователей.

Сначала в блоге Coincheck появилось сообщение об ограничении возможности пополнения кошельков криптовалютой NEM, популярной в Японии (NEM занимает 10 место в списке крупнейших криптовалют, согласно CoinMarketCap). После этого биржа сообщила о запрете на покупку, продажу и снятие NEM. В итоге запрет коснулся покупки и продажи всех криптовалют, кроме биткоина, а также вывода средств. Глава NEM Foundation Лон Вонг (Lon Wong) заявил, что эта кража стала "крупнейшей в мировой истории".

Как выяснилось, руководство биржи не придавало значения рекомендациям разработчиков использовать технологии MultiSig – системы из нескольких ключей-паролей для снятия денег со счета. Кроме того, руководство биржи не стало хранить счета своих клиентов на изолированном от интернета компьютере, что является распространенной практикой для других бирж криптовалют.

"Способ управления без подключения к сети сложен технически, а людей, которые могли бы этим заниматься, у нас не хватало", - признал президент биржи, 27-летний Коитиро Вада.

Управление по финансовым операциям Японии начало расследование.

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