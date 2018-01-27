Миссия МВФ может приехать на Украину в феврале

КИЕВ, 27 янв - ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать на Украину в середине февраля, сообщил глава совета Нацбанка страны Богдан Данилишин.

"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча президента Украины (Петра Порошенко) с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор об этом свидетельствует... Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - цитирует Данилишина сайт украинского "5 канала".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.