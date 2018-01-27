"Силовые машины": Включение компании в санкционный список США "вызывает недоумение"

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - ПРАЙМ. Включение в санкционный список США концерна "Силовые машины" SILM вызывает недоумение компании, которая сейчас разбирается с этой ситуацией, сообщил в субботу представитель "Силмашин".

"Решение американского министерства финансов о внесении компании "Силовые машины" в санкционный список вызывает недоумение. Неясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией", - сказал представитель компании РИА Новости.

Минфин США в пятницу сообщил, что чиновники Минэнерго РФ, дочерняя компания госкорпорации "Ростех" - Технопромэспорт и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбины немецкого концерта Сименс.