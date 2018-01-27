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Минфин США объяснил расширение санкций против РФ


  • #Министерство финансов США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Новые санкции против России введены с целью "оказать давление на Москву", заявили в Минфине США.

В ведомстве считают, что данные шаги будут способствовать тому, что Москва станет "полностью выполнять свои обязательства по Минским соглашениям".

"Данный шаг подтверждает приверженность Минфина к продолжению давления на Россию с помощью санкций до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по договоренностям, достигнутым в Минске", — отметили в ведомстве.

В нем заявили, что лица, поставляющие товары, услуги или материальную поддержку организациям, попавшим под санкции США за действия на Украине, сами могут быть включены в санкционные списки".

Флаг СШАНовые санкции США: под ударом российский ТЭК и чиновники Донбасса

В Минфине США пояснили, что санкции были применены в отношении "11 украинских сепаратистов" и "российских официальных лиц и их соратников".

Ранее в США был анонсирован еще один пакет санкций — его принятие ожидается 29 января.

Как отмечается, под санкции попали "Силовые машины", "Технопромэкспорт", гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

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Санкции против РФ

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