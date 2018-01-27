Тиллерсон: США поддерживают Польшу в противостоянии "Северному потоку-2"

ВАРШАВА, 27 янв - ПРАЙМ. США поддерживают Польшу в противостоянии проекту "Северный поток-2", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в субботу в Варшаве.

По его словам, Россия может "использовать энергетический инструмент в качестве политического". Тиллерсон добавил, что США будут поддерживать Польшу в стремлении диверсифицировать источники поставки энергоносителей, в том числе это могут быть поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша представила США свои критические аргументы в отношении этого проекта, как усиливающего "геополитическую напряженность" в регионе. "Будем просить наших американских союзников о поддержке", - сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.