ЕИБ надеется на сохранение обязательств Британии на 36 млрд евро по капиталу по требованию

ДАВОС (ШВЕЙЦАРИЯ), 27 янв - ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) надеется, что Великобритания после Brexit сохранит свои обязательства перед банком по капиталу по требованию, общий объем которого со стороны Соединенного королевства составляет порядка 36 миллиардов евро, сказал РИА Новости глава ЕИБ Вернер Хоер в Давосе.

"Подавляющая часть капитала (со стороны Британии в ЕИБ) - это капитал по требованию, который, по существу, является условным обязательством. Он останется, пока проекты, которые мы финансируем, не амортизируются, а это вплоть до 2050 года, 2052 год", - сказал он, напомнив, что такой вид капитала, обещанный банку со стороны Великобритании, составляет около 36 миллиардов евро.

Помимо этого, есть оплаченный капитал. ЕИБ, возможно, придется вернуть Великобритании после ее отделения от ЕС около 3,5 миллиарда евро оплаченного капитала, сообщал Хоер.

"Идея капитала по требованию в том, что если что-то идет не так и банк не сможет платить по своим долгам, тогда должны будут подключиться страны (ЕС, являющиеся его акционерами - ред.)" - объяснил Хоер.

Таким образом, эти средства является некой гарантией стабильности банка. Крупнейшими среди стран ЕС акционерами ЕИБ являются Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Он подчеркнул, что из этих 36 миллиардов евро ЕИБ ничего не должен будет возвращать стране после ее выхода из ЕС, потому что ничего из этой суммы не было передано банку.