Дворкович: Расходы бюджета РФ на инфраструктуру к World Expo 2025 будут минимальными

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ на инфраструктуру к World Expo 2025 в Екатеринбурге будут минимальными, большая часть будет финансироваться частными инвесторами, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам в кулуарах Hackathon 2025 в технопарке "Сколково".

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Франция ранее отозвала свою заявку. Решение о месте выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.

Затраты России на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025 в случае победы в конкурсе в ноябре 2018 года могут составить около 100 миллиардов рублей, сообщила ранее в субботу глава заявочного комитета "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак. Территория будущей выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, где будет построен Smart City, "город будущего", составит 555 гектаров.

"С нашей точки зрения, федеральные расходы будут минимальными, и они не связаны с тем, будет ЭКСПО или нет, потому что речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям независимо от того, будет ли ЭКСПО. А само ЭКСПО в максимальной степени должно быть проектом, который в будущем сможет окупаться на протяжении последующих лет", - сказал Дворкович.

"Поэтому я уверен, что большая часть расходов на сооружение зданий и окружающей среды может финансироваться частными инвестициями. Если мы решим там строить университет, понятно, что мы потратим еще какие-то деньги, а ЭКСПО можно будет там провести, показать всем новые технологии, наши идеи, наше понимание будущего и таким образом показать и Россию, наладить новые партнерства, новые контакты с другими странами", - добавил вице-премьер.

"Любой проект, который сейчас задумывается и делается, должен быть амбициозным", - отметил Дворкович. "Осака - все-таки один из самых дорогих городов мира... Мы хотим сделать наш город (Екатеринбург - ред.) более доступным, более удобным и понятным на тактильном уровне для тех, кто будет там жить и его посещать... Желательно, чтобы это произошло в привязке к ЭКСПО, чтобы выиграли и показали это всему миру. Даже если не выиграем, все равно сделаем", - заявил вице-премьер, добавив что при строительстве будут применяться технологии нового уровня.