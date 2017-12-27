Новак: Новые санкции США нужно изучить, но они вряд ли повлияют на работу компаний РФ

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Расширение санкционного списка США требует изучения, но вряд ли скажется на работе компаний РФ, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Нашим компаниям предстоит это оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями", - сказал Новак, отвечая на вопрос, ожидает ли он влияния введенных в пятницу санкций на компании.

Он напомнил, что уже несколько лет санкции запрещают сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), добычи на шельфе и других направлениях. "То есть они продублировали те санкции, которые ранее были", - сказал Новак.

Кроме того, он подчеркнул, что не может сказать, будут ли ответные действия со стороны России. "Санкции лишь создают нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности. С другой стороны, санкции вызывают сожаление. Такие методы, действия - это рудимент. Они не создают основы для развития рынка, конкуренции, противоречат правилам ВТО, способствуют тому, чтобы создавать условия для продвижения товаров и услуг компаний тех стран, которые вводят санкции", - заключил Новак, подчеркнув, что санкции бьют в первую очередь по тем, кто их вводит.

Новые санкции США: под ударом российский ТЭК и чиновники Донбасса

Министерство финансов США в пятницу объявило о введении новых санкций, в частности, против ряда "дочек" "Сургутнефтегаза" SNGS, дочерней компании госкорпорации "Ростех" - Технопромэспорт, концерна "Силовые машины" SILM, ряда физических лиц.

Формально санкции введены в развитие принятых еще в 2014 ограничительных мер, которые последовали после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины. Кроме того, в ближайшие дни может быть объявлено о расширении санкционного списка в соответствии с новым законом "О противодействии противникам Америки" - администрация США может представить свои предложения уже в понедельник.