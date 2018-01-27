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"Русский дом" за время работы на форуме в Давосе принял более 1 тыс гостей из 60 стран


МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Организованная фондом "Росконгресс" официальная российская резиденция "Русский дом" за время работы на форуме в Давосе приняла более 1 тысячи гостей из 60 стран, говорится в сообщении "Росконгресса".

В стенах "Русского дома" прошло более 50 деловых мероприятий и панельных сессий. Ключевыми темами дискуссий стали, в частности, развитие цифровых технологий и промышленности, вопросы конкурентоспособности России на мировом энергетическом рынке.

"Русский дом" стал эффективным местом для работы, проведения встреч и продвижения интересов России в мире", - приводятся в сообщении слова главы российской делегации, вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

В этом году "Русский дом" впервые приобрел статус официальной российской резиденции. Помимо Дворковича, в деловой программе приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и представители других ведомств.

Всемирный экономический форум прошел в Давосе с 23 по 26 января. 

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