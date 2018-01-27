Милош Земан выиграл президентские выборы в Чехии

ПРАГА, 27 янв — ПРАЙМ. Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов. Об этом сообщило республиканское статуправление, передает РИА Новости.

"За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша — около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае", — уточнило статуправление.

Второй тур выборов главы государства проходил 26-27 января.

Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.