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Милош Земан выиграл президентские выборы в Чехии


  • #Президент Чехии Милош Земан
    © AFP, Michal Cizek

ПРАГА, 27 янв — ПРАЙМ. Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов. Об этом сообщило республиканское статуправление, передает РИА Новости.

"За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша — около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае", — уточнило статуправление.

Второй тур выборов главы государства проходил 26-27 января.

Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

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