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Голосование на выборах президента стартовало в Финляндии


  • Флаг Финляндии
    © Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — ПРАЙМ. В Финляндии началось голосование на выборах президента.

Правом голоса в стране обладают 4,5 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали 36,7% избирателей, или 1,55 млн человек, включая премьер-министра и президента страны.

"Избирательные участки откроются в 9.00 (10.00 мск) и закроются в 20.00 (21.00 мск). Голосование пройдет в 13 избирательных округах в Финляндии, а также зарубежных дипломатических миссиях страны по всему миру. Голосовать могут граждане с 18 лет", — говорится в сообщении министерства юстиции.

Всем гражданам, обладающим избирательным правом, по почте было направлено письмо на домашний адрес, куда были вложены две избирательные карточки на случай, если президентские выборы пройдут в два тура. На избирательных карточках указан избирательный участок для голосования в день выборов.

Все кандидаты в президенты имеют индивидуальный номер, без использования цифры "1", чтобы таким образом косвенно не объявлять заранее кого-то одного лидером. Кандидаты в президенты Финляндии имеют такие номера: 2 — Мерья Кюллёнен от "Левого союза", 3 — Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", 4 — экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", 5 — Лаура Хухтасаари от партии "Истинные финны", 6 — Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, 7 — Пааво Вяюрюнен, член Европарламента, 8 — Саули Ниинистё, независимый кандидат, 9 — Нильс Торвальдс от Шведской народной партии.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он намечен на 11 февраля.

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