Президентские выборы начались на Кипре

АФИНЫ, 28 янв — ПРАЙМ. На Кипре началось голосование на выборах президента.

В 7.00 (8.00 мск) открылись более 1100 избирательных участков. Голосование будет проходить до 18.00 (19.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00. Первые результаты с небольших участков станут известны уже через полчаса после завершения голосования, а окончательные результаты ожидаются в 20.30.

Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это тринадцатые президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.

В этот раз на пост главы государства претендуют девять кандидатов. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 4 февраля будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.

Шансы пройти во второй тур имеют действующий президент Кипра, лидер правящей правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Никос Анастасиадис, Ставрос Малас от коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивная партия трудового народа), Николас Пападопулос (центристская Демократическая партия, ДИКО, сын бывшего президента Кипра Тассоса Пападопулоса).