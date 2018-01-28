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Банк России ужесточил требования к деловой репутации финансистов


МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В России вступили в силу законодательные изменения, расширяющие требования к деловой репутации акционеров и руководителей финансовых организаций и ужесточающие наказания за несоблюдение данных мер.

Законом устанавливаются единые требования к деловой репутации руководителей и акционеров банков, страховых компаний, НПФ, МФО, управляющих компаний инвестиционных фондов и ПИФов.

Согласно требованиям к деловой репутации, им должны отвечать владельцы долей в организации выше 10%.

Также устанавливается право регулятора требовать замены и увольнения должностных лиц.

До 10 лет увеличивается срок пребывания руководителей банков с неудовлетворительной деловой репутацией в так называемой "черной базе" ЦБ. Для акционеров и руководителей некредитных финорганизаций срок пребывания в такой базе составит 5 лет.

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