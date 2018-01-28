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Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад


  • Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад
    © FABRICE COFFRINI / AFP

СТОКГОЛЬМ, 28 янв — ПРАЙМ. Основатель IKEA и миллиардер Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года.

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд. Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — отмечается в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.

Он являлся председателем зарегистрированного в Нидерландах благотворительного фонда Stichting INGKA Foundation. 

Миллиардер запомнился своей скромной жизнью. В одном из интервью он признался, что передвигается на довольно старой машине, а летает всегда экономклассом. От своих подчиненных он просил писать на листах бумаги с двух сторон. Вся мебель в его доме была из магазина ИКЕА, за исключением любимого старого кресла, которым он пользовался более 30 лет.

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