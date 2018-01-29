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Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ подпишут новое соглашение на 3 года - ФНПР


МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Профсоюзы, работодатели и правительство в присутствии президента РФ Владимира Путина 29 января подпишут новое трехстороннее соглашение о параметрах и приоритетах совместной работы на ближайшие три года, сообщил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Регулярно подписывается трехстороннее соглашение, в этот раз на ближайшее трехлетие. Оно согласовано, мы уже его практически начали выполнять", - рассказал Шмаков.

По его словам, в соглашении уточняются некоторые параметры совместной работы и определяются приоритеты на ближайшее трехлетие.

"Его необходимо подписать сейчас, в январе, и то, что президент будет присутствовать при этом подписании в понедельник, это свидетельствует о том, что президент придает большое значение социальному диалогу, трехсторонним переговорам, и в целом это способствует социальному миру, и президент, видимо, об этом скажет всем нам", - добавил глава ФНПР.

Собеседник агентства пояснил, что соглашение на 2018-2020 годы "еще раз говорит о том, на какие прежде всего проблемы необходимо обратить внимание, рассмотреть их в рамках Российской трехсторонней комиссии" по регулированию социально-трудовых отношений и приступить к их решению.

Важно, что в новом соглашении учтено достижение минимального размера оплаты труда (МРОТ) уровня прожиточного минимума, подчеркнул Шмаков. О выравнивании уровней МРОТ и прожиточного минимума Путин говорил ранее, это произойдет с 1 мая 2018 года.

"Но на этом не заканчивается работа. Дальше в соглашении написано, что необходимо работать над пересмотром и уточнением методики определения прожиточного минимума. И это надо делать, потому что на самом деле надо переходить на другие критерии определения минимального размера оплаты труда, то есть работа продолжается", - сказал Шмаков.

Он добавил, что нужно поддерживать деятельность профсоюзов и объединения работодателей для того, чтобы социальный диалог не прерывался и задержек заработной платы не было.

"Для этого организуется трехсторонний мониторинг, как записано в этом соглашении", - заключил Шмаков.

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