МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Эвакуация сотрудников Московской биржи не отразилась на ходе торгов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе биржи.

Сотрудники биржи были эвакуированы около 15.00 мск понедельника, в настоящее время они возвращаются на свои рабочие места, сказали в пресс-службе.

"И до офисных комплексов, где работают сотрудники биржи, дошла волна эвакуаций. На биржевых торгах эвакуация из зданий никак не отражается - они проходят в обычном режиме. Все торгово-клиринговые системы биржи вынесены в защищенные дата-центры и зарезервированы", - сообщили в пресс-службе.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

В частности, в понедельник, 29 января полицейские кинологи проверяли Боткинскую больницу на севере Москвы, эвакуация не проводилась; из-за угрозы взрыва было эвакуировано здание Ростуризма, общественная приемная Совета федерации на Моховой улице. В целом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, специалисты проверяют 21 здание в Москве.