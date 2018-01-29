Кабмин РФ, профсоюзы и работодатели подписали генеральное соглашение на 2018-2020 г

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Правительство, профсоюзы и работодатели в присутствии президента России Владимира Путина подписали генеральное соглашение на ближайшие три года.

Проект соглашения на 2018-2020 годы сформирован с учетом реализации социально-экономических задач на среднесрочную перспективу.

Документ предусматривает реализацию мер в области экономической политики, заработной платы, социального страхования и пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, регионального развития и социального партнерства, а также совершенствование госполитики в области занятости.