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Путин: экономические результаты в РФ – результат труда россиян


МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что экономические результаты РФ - результат труда и залог дальнейшего роста конкурентоспособности экономики страны.

"Нужно помнить - экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности, достойные условия для этого труда, повышение производительности", - сказал президент перед подписанием генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

По его словам, это касается применения современных технологий и оборудования, развития человеческого капитала, что становится в современном мире все более значимо.

"У работника должна быть возможность на сто процентов реализоваться в профессии, с максимальной пользой и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство, повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста", - добавил Путин.

Президент отметил, что работник должен чувствовать себя защищенным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда, а его работа - "справедливо и достойно оплачиваться".

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