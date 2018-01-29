Генсоглашение с профсоюзами покажет пример надежного социального партнерства - Путин

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Новое генеральное соглашение между правительством РФ, профсоюзами и работодателями покажет пример надежного социального партнерства, считает президент России Владимир Путин.

"Трехстороннее соглашение покажет пример надежного социального партнерства", - заявил Путин перед подписанием документа, который охватывает период до 2020 года.

Глава государства отметил, что при подготовке соглашения было потрачено много усилий. "Я знаю, как сложна эта работа. Она постоянно сопровождается спорами. Спорами всегда принципиальными и горячими", - сказал Путин.

"Мне искренне приятно видеть, что, несмотря на естественные противоречия, люди подходят к общему результату", - добавил он.