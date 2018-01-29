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Глава РСПП предложил учитывать социальные инвестиции компаний при их налогообложении


МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил ввести налоговые льготы для компаний, инвестирующих в социальную сферу по собственной инициативе.

Выступая на подписании генерального соглашения между правительством РФ, профсоюзами и работодателями, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин, Шохин отметил необходимость признания социнвестиций компаний в интересах регионов, муниципалитетов, работников и в интересах государства в целом.

"В частности мы хотели бы, чтобы социальные инвестиции компаний больше учитывались в налогообложении. Часто это происходит с чистой прибылью предприятий, и муниципалитетам не так просто построить школы и так далее. Мы имеем целый ряд предложений над тем, чтобы достичь здесь компромисс, в том числе и с налоговой системой, бюджетной системой", - сказал он.

Позднее Шохин пояснил журналистам, что вопрос связан с тем, что многие компании при реализации серьезных инвестиционных проектов строят и детские сады, и поликлиники. При этом у госкомпаний такие активы зачастую считаются непрофильными.

"Мы считаем, что, видимо, не надо как минимум требовать от компаний с госучастием, чтобы они продавали эти активы. А во-вторых, сделать все, чтобы не из чистой прибыли реализовывались эти проекты и социальные инвестиции, а за счет некоторых налоговых вычетов из налога на прибыль как минимум. Это не бог весть какие деньги, это не выпадающие доходы населения, а скорее демонстрация того, что государство поощряет эти социальные инвестиции", - отметил он.

По словам Шохина, у РСПП с правительством "есть понимание, что в этом направлении надо двигаться".

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