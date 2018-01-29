Путин: рост реальных доходов должен коснуться и бюджетников, и коммерческих предприятий

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Рост реальных доходов должен коснуться и бюджетного сектора, и коммерческих предприятий, заявил президент России Владимир Путин.

"Повторю, нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора... и, конечно, коммерческого. Потому что конкурентоспособность предприятий, их устойчивое перспективное развитие сегодня прямо зависит от создания привлекательных условий для самореализации работников", - сказал Путин.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что реальные денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом.