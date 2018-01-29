Соглашение о согласовании с ЕЭК субсидий по промтоварам внесено на ратификацию в ГД

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке добровольного согласования государствами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промтоваров и проведения данной комиссией разбирательств, связанных с предоставлением таких субсидий, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Соглашение направлено на создание условий для развития промышленного производства, повышения прозрачности и предсказуемости оказания ЕАЭС господдержки промышленным секторам экономики, формирования транспарентной и предсказуемой среды в сфере предоставления членами ЕАЭС специфических субсидий.

В соответствии с договором о ЕАЭС к специфическим субсидиям относятся субсидии, доступ к которым ограничен определенным кругом предприятий, например по отраслевому или географическому признаку. Соглашение предполагает процедуру добровольного согласования с ЕЭК специфических субсидий и принятие комиссией соответствующих решений. При этом предусматривается проведение анализа ответственным департаментом комиссии, в ходе которого учитываются такие критерии, как охват и размер субсидии, вид ее получателя (в том числе в отраслевом разрезе), длительность, цель и основания для предоставления.

В соглашении определены 15 критериев, на основе которых ЕЭК будет принимать решения о допустимости или недопустимости специфических субсидий. Эти критерии направлены на создание добросовестной конкуренции между участниками рынка и будут способствовать развитию и углублению промышленного сотрудничества и кооперации в рамках ЕАЭС. Кроме того, Евразийским межправительственным советом могут быть определены другие критерии допустимости специфических субсидий.

"Ратификация соглашения будет способствовать интересам РФ по обеспечению единства информационного поля, единого контроля доступа, единых мероприятий по обеспечению безопасности, целостности и достоверности данных", - поясняет правительство.