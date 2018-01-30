ExxonMobile в течение пяти лет инвестирует $50 млрд в экономику США, заявляют в Белом доме

ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. Американская компания ExxonMobile в течение пяти лет инвестирует 50 миллиардов долларов в американскую экономику, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"В связи с тем, что президент США уделяет внимание энергетическому доминированию, сокращению налогов и реформам, ExxonMobile будет инвестировать 50 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в США. Это отлично для (создания) рабочих мест и американских рабочих!", - написала Сандерс у себя в Twitter.