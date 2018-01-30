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Биржи США снизились на фоне новостей компаний


Мировая экономика

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне новостей корпораций и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,67%, до 26439.48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,52%, до 7466.51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2853.53 пункта.

Как сообщила в понедельник газета Nikkei со ссылкой на источники, небольшой объем продаж самой дорогой модели iPhone вынуждают Apple AAPL сократить производство iPhone X в течение первого квартала текущего года примерно до 20 миллионов единиц. Вслед за Apple дешевеют бумаги ряда других компаний технологического сектора США, таких как Facebook FB и Microsoft MSFT.

Во вторник и среду состоится заседание ФРС США, от которого большинство экспертов ждет сохранения процентной ставки. По данным CME Group, 95,9% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне. На предыдущем заседании регулятор повысил базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

Кроме того, в понедельник стало известно, что доходы потребителей страны, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, в декабре выросли на 58,7 миллиарда долларов, или на 0,4% в месячном выражении, тогда как ожидался рост только на 0,3%. Однако расходы выросли слабее ожиданий — на 54,2 миллиарда долларов, или на 0,4%, против прогнозируемых 0,5%.

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