Воронежский аэропорт возобновил работу после улучшения погоды

ВОРОНЕЖ, 30 янв -РИА Новости. Улучшение погоды позволило международному аэропорту "Воронеж" возобновить прием и отправку самолетов, приостановленную из-за снегопада и низкого коэффициента сцепления с полосой, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

В Воронеже с ночи вторника идет мокрый снег с дождем. Температура воздуха поднялась с минус 6 градусов накануне до нуля — плюс одного. Вечером 30 января снегопад усилился. Были задержаны рейсы в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", еще один рейс в "Домодедово" отменен. Также задерживался рейс из "Домодедово" в Воронеж. Причиной задержек рейсов стало большое количество снега на взлетной полосе, а также низкий коэффициент сцепления с полосой — 0,3 (при нижнем пределе нормы 0,32).

"Погодные условия улучшились. Почистили взлетную полосу, 0,32 - сцепление", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло, в 21.40 мск в Воронеже совершил посадку рейс из Ташкента, в 21.51 мск - самолет "Аэрофлота" AFLT из "Шереметьево", который, согласно расписанию, должен был приземлиться еще в 20.00 мск.

Аэропорт "Воронеж" в настоящее время работает с 30 авиакомпаниями и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Бишкек, Ереван и Ташкент.