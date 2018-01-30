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"Кремлевский список" показывает риски ведения бизнеса с США – торгпред в РФ


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Международные инвесторы будут трактовать появление "кремлевского списка" как попытку США решать политические вопросы, используя экономические инструменты, что несет риски для бизнеса, заявил во вторник РИА Новости торгпред РФ в США Александр Стадник.

"В целом же содержание этих списков, их форма и время подачи к самому концу отведенного на подготовку срока свидетельствуют о наличии глубоких противоречий между определенной частью законодательной и исполнительной власти США. В этой связи США выглядят как прогнозируемое в своей непредсказуемости государство. В любой стране такие разногласия и непредсказуемость трактуется инвесторами как риск для ведения дел", - заявил торгпред.

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