Совет при президенте РФ обсудит поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в среду обсудит поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Заседание президиума пройдет под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Участники заседания обсудят вопросы актуализации паспорта приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в части уточнения показателей, развития центров оказания услуг, создания новых сервисов для малого бизнеса", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр связи и массовых коммуникации Николай Никифоров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.