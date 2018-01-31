Трамп заявил, что восстановил справедливость в международной торговле США

ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что восстановил справедливость в торговле США с остальным миром, говорится в отрывках предстоящей речи Трампа в конгрессе "О положении страны", которые распространил Белый дом.

"Америка наконец-то перевернула страницу в отношении десятилетий нечестных торговых сделок, которые жертвовали нашим благосостоянием и отправляли за рубеж наши компании, рабочие места и богатство нашей страны", - говорится в отрывках речи.

Трамп вывел США из Транстихоокеанского торгового партнерства с рядом стран Юго-Восточной Азии. Администрация Трампа также ведет переговоры с Канадой и Мексикой по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем Трамп грозил выйти из договора. Ведут США и переговоры о более "честной" торговле и с другими странами. Критики Трампа утверждают, что отток рабочих мест происходит не из-за "нечестной" торговли, а потому что в США выше стоимость рабочей силы и налоги. Трамп и республиканцы в конгрессе провели налоговую реформу, резко сократив налогообложение компаний, после чего ряд крупных корпораций обязались вернуть прибыли из-за рубежа в США.