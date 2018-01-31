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Трамп заявляет, что США стали мировым экспортером энергоресурсов – выдержки из речи


Мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. США стали мировым экспортером энергоресурсов, говорится в речи президента страны Дональда Трампа, с которой он намерен выступить перед конгрессом во вторник.

"Мы прекратили войну с американской энергетикой и прекратили войну с чистым углем. Теперь мы мировой экспортер энергоресурсов", - говорится в выдержках из речи, которые обнародовала пресс-служба Белого дома.

Прежняя администрация США придерживалась серьезных ограничений в сфере добычи энергоресурсов, в том числе угля, пытаясь развивать альтернативные источники энергии и "чистую" энергетику. Трамп, придя к власти, отменил ограничения, в частности в сфере шельфовой добычи и добычи угля. Кроме того, значительно были снижены экологические требования к добывающим компаниям, что, по задумке властей, должно способствовать росту производства энергоресурсов, которые можно будет отправлять и на экспорт.

США традиционно являются одним из главных потребителей энергоресурсов в мире, но при этом входят в тройку крупнейших стран по добыче нефти. Трамп заявлял о намерении экспортировать сжиженный природный газ в Европу, но пока у США нет для этого мощностей.

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