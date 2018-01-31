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Трамп отметил хорошее состояние экономики США


Экономика / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Состояние экономики США отличное, создаются новые рабочие места, заявил президент США Дональд Трамп.

"С момента выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест, включая 200 тысяч новых рабочих мест только в производстве. После ряда лет стагнации мы наконец видим рост заработной платы. Заявления о выдаче пособия по безработице на 45-летнем минимуме", - сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

Также, по его словам, проведенная налоговая реформа существенно помогла американцам, способствует пенсионным накоплениям.

"Типичная семья из четырех человек, зарабатывающая 75 тысяч долларов (в год), увидит, что их налоги снизятся на 2 тысячи долларов", - сказал Трамп.

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