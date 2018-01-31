Трутнев предложил сделать на Сахалине лучшие ипотечные ставки в стране

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев предложил сделать на Сахалине лучшие ставки по ипотеке в стране.

"Мы сегодня говорили, что Сахалин может стать неким полигоном на карте Дальнего Востока, на котором мы можем опробовать новые инструменты в дополнение к тем, которые сегодня в ДФО применяются. Например, мы можем субсидировать ипотеку, сделать ипотечные ставки лучшими в России", - сказал полпред журналистам в среду в ходе рабочей поездки в регион.

Он предложил также субсидировать населению приобретение деревянных домов, с тем чтобы на острове появлялись соответствующие предприятия, а у людей была возможность дешево покупать экологичное жилье.

Кроме того, он предложил подумать над созданием лучших условий для инвесторов, субсидируя им процентную ставку по кредиту.

"Я попросил Олега Николаевича (Кожемяко) вместе с министерством по развитию Дальнего Востока определить направления, в которых мы могли бы такие инструменты ввести. Если здесь не будет хватать возможностей законодательства, нормативной базы, то мы изменим законодательство", - отметил Трутнев.

По его словам, Сахалин, являясь одним из тех субъектов РФ, у которого есть больше возможностей за счет профицитной бюджетной обеспеченности, может себе это позволить.

"Эти деньги можно просто израсходовать, а можно пустить их на то, чтобы обеспечить еще большие темпы развития", - пояснил полпред.

На совещании в правительстве региона под председательством Трутнева были рассмотрены вопросы строительства и развития более 130 объектов. Речь идет о строительстве больниц, детских садов, школ, дорог, энергетических объектов, пояснил полпред. Общая сумма вложений составит более 25 млрд рублей.

"Решения по подавляющему большинству объектов приняты. Некоторые объекты по причине неготовности проектно-сметной документации мы пока включить не можем, но тоже деньги для них резервируем", - сказал Трутнев.