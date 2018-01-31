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Челябинская область за 3 года готова потратить 16,6 млрд руб на содержание дорог и мостов


МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит тендеры на содержание дорог и мостов, общая максимальная цена контрактов по ним составляет 16,6 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Контракты планируется заключить на три года - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Максимальная цена договора на содержание автодорог регионального или межмуниципального значения составляет 15,36 миллиарда рублей. На содержание мостов планируется потратить не более 1,2 миллиарда рублей.

Работы будут финансироваться из областного бюджета. Итоги аукционов планируется подвести 19 февраля.

Согласно сайту госзакупок, в 2016 году трехлетние контракты на содержание дорог и мостов до конца 2018 года в регионе на общую сумму 13,4 миллиарда рублей получило АО "Южуралмост".

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