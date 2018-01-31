Объем торговых перевозок между РФ и Грузией возрос в 2017 году в 3,6 раза - Карасин

ПРАГА, 31 янв /ПРАЙМ/. Объем двусторонних торговых перевозок между Россией и Грузией в течение 2017 года возрос в 3,6 раза, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который в среду провел в Праге очередной раунд переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Транспортное сообщение между Россией и Грузией возрастает с каждым годом. Совместно с грузинской стороной мы работаем над расширением пропускной способности КПП Верхний Ларс - Казбеги. Очень результативно начал действовать паром Порт "Кавказ" - Поти. Все это способствовало тому, что по объему перевозок мы превзошли в минувшем году показатели 2016 года в 3,6 раза", - сказал Карасин.

Столь же позитивная тенденция наблюдается и в авиасообщении между нашими странами, добавил замглавы российского МИД.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.