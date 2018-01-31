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Экс-координатор США по санкциям обрушился с критикой на "кремлевский список"


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 31 янв –РИА Новости, Екатерина Соболь. Бывший координатор США по санкциям Дэниел Фрид считает, что опубликованный властями США "кремлевский список" не имеет никакого будущего.

"То, что опубликовано, – это ничто. Я думаю, будущее санкций, как министр финансов США (Стивен) Мнучин упомянул в конгрессе вчера, будет базироваться на закрытой части доклада. Я, по крайней мере, на это надеюсь", - сказал он РИА Новости в кулуарах Атлантического совета.

Ранее научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Ослунд в статье на сайте совета написал, что имена в "кремлевском списке" были заменены в самый последний момент. "Я не знаю об этом, но похоже, что это правда", - ответил Фрид на уточняющий вопрос РИА Новости насчет этого заявления.

"Я думаю, что этот список несерьезный. Этот список был опубликован под видом серьезной работы. И сейчас он воспринимается как несерьезная работа. И люди, которые там, скорее всего, воспринимают это несерьезно, и он включает и "плохих ребят", и "хороших ребят". Это несерьезный продукт. И я заметил вчера, что никто в администрации не защищал этот список. Это удивило меня. Если это (подмена) произошла, администрация все испортила… Это разочаровывает", - добавил он.

По его словам, будущее санкций в целом "зависит от Кремля и его поведения", а также "существующей политической конъюнктуры в Америке".

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