Египет готов сформировать внутренние стыковочные рейсы на курорты через Каир - эксперт

КАИР, 31 янв /ПРАЙМ/, Ирина Нехорошкина. Представители египетского турбизнеса и авиакомпании EgyptAir готовы использовать внутренние авиарейсы для того, чтобы доставлять российских туристов, прибывших регулярными рейсами в Каир, на морские курорты.

Об этом сообщил РИА Новости член совета директоров Ассоциации туроператоров Египта и рабочей группы по обеспечению безопасности туристов при МВД АРЕ и министерстве туризма, генеральный менеджер компании TEZ TOUR EGYPT Эхаб Вахдан.

По его словам, уже ведутся переговоры с авиакомпанией EgyptAir, которая из Шарм-эш-Шейха и Хургады отправляет по пять-шесть рейсов в день с 7 утра до 11 вечера.

"Они готовы увеличивать количество рейсов и тип самолетов, чтобы перевозить больше пассажиров. Как только мы получим конкретные заявки на такие туры, мы будем готовы договариваться на внутренние авиаперевозки со стыковками в Каире", - заявил Вахдан и предположил, что пересадка в Каире займет не более двух часов.

Он также уточнил, что параллельно останутся и автобусные трансферы из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые будут дешевле, чем стыковочные рейсы.