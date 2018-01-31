FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Египет готов сформировать внутренние стыковочные рейсы на курорты через Каир - эксперт


Мировая экономика

КАИР, 31 янв /ПРАЙМ/, Ирина Нехорошкина. Представители египетского турбизнеса и авиакомпании EgyptAir готовы использовать внутренние авиарейсы для того, чтобы доставлять российских туристов, прибывших регулярными рейсами в Каир, на морские курорты.

Об этом сообщил РИА Новости член совета директоров Ассоциации туроператоров Египта и рабочей группы по обеспечению безопасности туристов при МВД АРЕ и министерстве туризма, генеральный менеджер компании TEZ TOUR EGYPT Эхаб Вахдан.

По его словам, уже ведутся переговоры с авиакомпанией EgyptAir, которая из Шарм-эш-Шейха и Хургады отправляет по пять-шесть рейсов в день с 7 утра до 11 вечера.

"Они готовы увеличивать количество рейсов и тип самолетов, чтобы перевозить больше пассажиров. Как только мы получим конкретные заявки на такие туры, мы будем готовы договариваться на внутренние авиаперевозки со стыковками в Каире", - заявил Вахдан и предположил, что пересадка в Каире займет не более двух часов.

Он также уточнил, что параллельно останутся и автобусные трансферы из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые будут дешевле, чем стыковочные рейсы.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ