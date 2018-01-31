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В Крыму заявили, что западные санкции себя исчерпали


СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв /ПРАЙМ/. Западные санкции уже не способны ухудшить положение дел в Крыму, заявил заместитель руководителя общественной палаты республики, политолог Александр Форманчук.

"Нам хуже уже от этих санкций не будет. Это точно. Крымская экономика зависит, прежде всего, не от западных каких-то вливаний и инвестиции, которых нет", - сказал Форманчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, многие зарубежные, прежде всего, европейские компании уже осознают бессмысленность санкций.

"Россию этими санкциями раздавить не удастся. Россия, конечно, теряет от санкций, но не настолько критически, чтобы только за счет санкций взять Россию и раздавить. Поэтому есть немало компаний, которые не боятся и все больше и больше начинают говорить о сотрудничестве вопреки санкциям", - сказал эксперт.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

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