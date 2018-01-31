ВВП России по итогам 2017 г вырос на 1,4% - Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв /ПРАЙМ/. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", - сказал Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".