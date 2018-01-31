Британские депутаты обязали правительство опубликовать доклад о последствиях Brexit

ЛОНДОН, 31 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Британские парламентарии обязали правительство полностью опубликовать документ о возможных последствиях Brexit, часть которого ранее попала в распоряжение британских СМИ и вызвала громкий скандал.

Соответствующее голосование прошло в парламенте в среду по инициативе лейбористов.

"Мы рассчитываем, что доклад будет передан комитету по Brexit в срочном порядке", - сказал спикер палаты общин Джон Беркоу.

Согласно фрагментам доклада, попавшего в распоряжение СМИ, рост британской экономики на протяжении следующих 15 лет может быть на 8% ниже уровня, на котором она была бы, останься страна в составе ЕС. Если Британия заключит с ЕС договор о свободной торговле, то рост будет ниже на 5%, а если Лондон продолжит следовать правилам единого рынка - то на 2%, отмечается в документе.

Доклад вызвал возмущение парламентариев и многочисленные вопросы о том, что именно делает правительство, чтобы избежать столь масштабного экономического ущерба.

Британскому правительству, обычно не комментирующему утечки, в этот раз пришлось не только высказаться по этому поводу, но и сделать это довольно подробно: сначала по данному вопросу высказался представитель канцелярии британского премьера, а затем парламентский замминистра по вопросам Brexit Стив Баркер.

Представитель канцелярии заявил, что это черновая работа, не получившая одобрение министров, и рассматривались в ней только стандартные сценарии. "Пока анализ ситуации после заключения специального торгового соглашения, которого мы добиваемся, проведен не был", - сказал журналистам представитель офиса премьера.

Баркер, в свою очередь, выступил в парламенте и заверил коллег, что правительство обязательно представит итоговый анализ, однако пока работа находится на начальном этапе.