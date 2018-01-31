Карасин на встрече в Праге отметил важность реализации таможенного соглашения РФ-Грузия

ПРАГА, 31 янв /ПРАЙМ/. Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин указал на важность реализации российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 2011 года.

В среду замглавы МИД РФ провел в Праге очередной раунд переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Мы прошли практически текстуально по всему российско-грузинскому соглашению о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 2011 года, дебаты об этом были весьма эмоциональные. Очень важно, чтобы это соглашение, несмотря на определенную разницу в интерпретации некоторых моментов, реализовывалось бы в итоге в строгом соответствии с его положениями. Мы считаем, что главное - не интерпретация, а реализация", - сказал Карасин РИА Новости.

В 2011 году Россия и Грузия договорились о создании механизма, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. После подписания контрактов компания SGS будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ, Абхазией и Южной Осетией.

По словам замглавы российского МИД, он проинформировал своего партнера по переговорам о том, что российская сторона завершает подготовку к подписанию контрактов с мониторинговой швейцарской компанией SGS, а также документов по финансированию ее работы.

"Это позволит уже в обозримом будущем приступить к практической реализации соглашения 2011 года", - подчеркнул Карасин.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.