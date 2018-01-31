Перевозки по "единому" билету в Крым возобновятся 30 апреля — Минтранс РФ

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Перевозки по "единому" билету в Крым возобновятся 30 апреля, продажи начались 31 января, сообщает Минтранс РФ в среду.

"С 30 апреля 2018 года возобновляются перевозки пассажиров в города республики Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. 31 января открыта продажа "единых" билетов", — говорится в сообщении.

Перевозки по "единому" билету в туристический сезон 2018 года будут осуществляться в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Стоимость билета на автобусную и паромную составляющую останется неизменной с 2015 года.

В частности, из Анапы в Керчь она составит 380 рублей, в Симферополь — 590 рублей, в Севастополь — 690 рублей, в Феодосию — 460 рублей, в Судак — 540 рублей, в Евпаторию — 690 рублей, в Ялту — 700 рублей. Из Краснодара в Керчь — 560 рублей, в Симферополь — 710 рублей, в Севастополь — 810 рублей, в Феодосию — 590 рублей, в Судак — 660 рублей, в Евпаторию — 810 рублей, в Ялту — 820 рублей.

При этом для детей до 5 лет в сопровождении взрослых билет будем бесплатным с предоставлением отдельного места.

С 2018 года оформить "единый" билет можно за 90 дней до отправления поезда в железнодорожных кассах, а также на сайте РЖД, напоминает ведомство. "Единый" билет можно приобрести одновременно с оформлением или предоставлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса.